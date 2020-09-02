تاج الدين: ننقل التجربة المصرية في مواجهة كورونا لأفريقيا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه يتابع زيادات الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه حضر مؤتمر في جامعة الأزهر مع الدول الأفريقية لتبادل الخبرة والرأي، وتحدث خلالها عن التجربة المصرية لمواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن الأفارقة كانوا يشيدوا بدور مصر في مكافحة كورونا ومساعدة أفريقيا والصندوق الأفريقي لمكافحة مرض كورونا، الذي يشغل فيه منصب نائب أمين الصندوق.

وأشار إلى أن مصر تدعم أفريقيا، وتنقل لهم التجربة المصرية، مؤكدًا أن مصر تدعمهم فنيًا وطبيًا، بأمكانات كبيرة، لافتًا إلى أن مصر منحت 1.6 مليون دولار لدول أفريقية، لمواجهة الفيروس وستمنح 2.4 مليون دولار لبعض الدول الأخرى.