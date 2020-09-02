استقرار أسعار الأسمنت بالأسواق لليوم الثاني على التوالي

سجّلت أسعار الأسمنت، استقرارا سعريًا، لليوم الثاني على التوالي، ليباع بأسعار تتراوح بين 710 و825 جنيها للطن بالأسواق.

ويباع أسمنت المسلح بأسعار تتراوح مابين 710 و725جنيها، وسجّل أسمنت النصر سعرًا تراوح بين 960 و735 جنيهًا للطن.

وبيع أسمنت الممتاز بأسعار تتراوح ما بين 730 و735 جنيهَا للطن فيما سجّل سعر أسمنت الدلتا 825 جنيهًا كأعلى سعر.