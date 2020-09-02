البحث عن "لص" قتل خفيرا لسرقة كابلات في العياط

تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، جهودها لضبط المتهم بقتل "خفير" في منطقة العياط.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن الجاني - مجهول - تخلص من الضحية، أثناء محاولة الأخير ضبطه خلال شروعه في سرقة كابلات كهرباء من أحد المخازن التابعة لشركة الكهرباء بالعياط.

وأضافت التحريات والتحقيقات، أن المتهم أطلق الرصاص على الضحية، ما أسفر عن مقتله في الحال، وفرا هاربا.

وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم، بعد أن تحفظت على كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الجريمة.

وأمر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة التي باشرت التحقيق.