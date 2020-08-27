حبس المتهم بقتل زوجته بسبب تركها المنزل في العياط

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتله زوجته في العياط بطعنها 3 طعنات أثناء سيرها في الشارع لنشوب خلافات زوجية وتركها المنزل للذهاب إلى أسرتها.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي بأن سبب الوفاة طعنات قطعية في الصدر والبطن تسببت في وفاه المجني عليها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن خلافات زوجية حدثت بين المتهم والمجني عليها منذ عده أيام وفي يوم الواقعة زادت تلك الخلافات، وقامت على إثرها الزوجة بترك منزل الزوج والذهاب لمنزل والدها.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بمقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة ربة منزل في الشارع وسط بركة من الدماء.

وتوصلت التحريات إلى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب تركها منزل الزوجية نتيجة خلافات أسرية بينهما، وسدد لها 3 طعنات أثناء مرورها في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة.