استحداث دبلوم للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بإعلام القاهرة

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي بكلية الإعلام بنظام الساعات المعتمدة، كأول دبلوم من نوعه في الجامعات المصرية الحكومية في إطار مواكبة لوائح الجامعة ومناهج الدراسة بها لمتغيرات العصر المتسارعة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو التخصصات البينية كأحد أركان جامعة الجيل الثالث واستيعاب التكنولوجيا التي استطاعت أن تغير المشهد العالمي بكل مكوناته واتجاهاته ومضامينه وأدواته في عصر تدفق المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، موضحًا أن الهدف من دبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي هو إعداد إعلاميين يمتلكون المعرفة وأدوات العصر بما يمكن الإعلام من مهامه في دعم الدولة الوطنية.

وأكد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تسعى إلى توظيف تكنولوجيا الأمن المعلوماتي في الإعلام الرقمي وإمكانياته اللامحدودة وما يحتويه من مخاطر واختراقات، مما يستلزم معرفة طرق البحث عن المعلومات وحفظها والكشف عن الأخبار الكاذبة والمفبركة والجرائم الرقمية، إلى جانب طرق تقديم وإدارة وإنتاج المحتوى الإعلامي على الإنترنت وحمايته مما قد يتعرض له من اختراقات أمنية وأخلاقية.

هويدا مصطفى: الدراسة بالدبلوم سنة دراسية واحدة وتدريس المقررات من أساتذة الإعلام والكليات المتخصصة بالجامعة في مجال المعلومات

من جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام لاتدخر جهدًا وتحاول بكل ماتملك من إمكانيات أكاديمية وعلمية نشر الفكر الإعلامي الصحيح بين الفئات المختلفة.

وأوضحت عميدة كلية الإعلام، أن مدة الدراسة بدبلوم الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي سنة دراسية واحدة مقسمة إلى فصلين دراسيين، ويتم خلالها تدريس جميع المقررات بواسطة أساتذة من كليات جامعة القاهرة المتخصصة في مجال أمن المعلومات مثل كلية البحوث والدراسات الإحصائية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية الهندسة ، لتدريس بعض المواد في إطار الدراسات البينية.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن الملتحقين بالدبلوم سيتم تدريبهم على استخدام أدوات ووسائل الإعلام الرقمي بشكل احترافي ليصبح لديهم إلمام بالتقنيات والمستحدثات الخاصة بالصحافة التليفزيونية والرقمية، وقدرة على کشف الأخبار الكاذبة والمفبركة، مشيرة إلى أنه بنهاية الدبلوم سيكون الخريجون قادرين على كتابة الأخبار للمواقع الإلكترونية والكتابة للإعلام الاجتماعي، وإنتاج المحتوى المرئي للإعلام الجديد، والكشف عن الجرائم الرقمية، وأيضًا الكشف عن المعلومات الكاذبة والمفبركة باستخدام التقنيات التقليدية والحديثة، وتطبيق طرق وأساليب الحفاظ على أمن المعلومات السبيراني، ومناقشة مراحل التحري عن المعلومة للكشف عن صحتها، وممارسة العمل الإعلامي كشريك ملتزم بالأمانة ويتحلى بمبادئ مواثيق الشرف، والكشف عن رسائل الدعاية الرقمية المدمرة التي تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد وطرق التعامل معها والرد عليها.