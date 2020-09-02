رئيس "تجارية دمياط": حزمة معارض للترويح للأثاث الدمياطي

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط، محمد الزيني، عضو مجلس النواب، عن تنظيم عدد من المعارض في محافظات الصعيد، للترويج لمنتجات الأثاث التي يتم تصنيعها في دمياط.

وقال "الزيني"، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الغرفة التجارية في دمياط تسعى جاهدة لتقديم كافة المعاونة والدعم لصغار الصناع وتجار الأثاث، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم معارض للأثاث بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا.

وأوضح أن يمكن لصغار الصناع والتجار المشاركة في هذه المعارض، بشرط امتلاك العارض سجل تجاري، وممارسة تجارة الأثاث، مشيراً إلى أنه يجري وضع كافة الترتيبات لإقامة المعرض، وسيستمر المعرض لمدة شهر .

وأضاف "الزيني" أنه سيتم تنظيم معرض "وايت فرايدي"، أو "الجمعة البيضاء"، خلال الفترة المقبلة، بخصومات على منتجات الأثاث تصل إلى 15%، وذلك لمدة شهر، حيث سيتم تنظيم المعرض عقب الانتخابات البرلمانية.

ولفت إلى أن معرض العودة للمدارس، فسيتم تنظيمه خلال أسبوعين، بخصومات تتراوح بين 15 و20%، مع تقديم أفضل المعروضات، بالإضافة للمشاركة الجادة من العارضين من أبناء دمياط في معرض "تراثنا".