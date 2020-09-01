إزالة 4 حالات تعدِ على أراضى زراعية في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة دمياط حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

واسفرت الحملة عن إزالة ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم بمساحة ٦٠٠ م٢، تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بحضور قوة أمنية.

وأوضحت المحافظة في بيان لها إزالة ٤٣٨ حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية منذ إنطلاق فعاليات الموجة السادسة عشر التى أوائل يوليو الماضى.