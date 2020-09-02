بدء التحقيق مع المتهم بذبح شقيقتين في قوص

بدأت جهات التحقيق في قنا، منذ قليل، تحقيقاتها مع المتهم بذبح الشقيقتين نهى فتحي يوسف الخطاري، 18 سنة، عاملة باليومية بشركة سكر قوص، وشقيقتها نورهان، 14 سنة، مساء الخميس الماضي داخل منزلهما في جزيرة مطيرة بمركز شرطة قوص.

وتبين أن المتهم صياد من محافظة أسوان، وزميل والد المجني عليهما.

وكان مدير أمن قنا تلقى مساء الخميس الماضي إخطارا من مأمور مركز شرطة قوص، بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي "نورهان"، 18 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة، مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز.

وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.