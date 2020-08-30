التحريات تكشف لغز ذبح شقيقتين في قوص: "تحرش بها فصفعته"

توصلت التحريات المبدئية في واقعة قتل شقيقتين ذبحا داخل منزلهما في جزيرة مطيرة بمكرز قوص بمحافظة قنا، إلى هوية المتهمين بارتكاب الجريمة.

وتبين من التحريات أن المجني عليها الكبرى "نهى"، 18 سنة، والتي تعمل باليومية في شركة سكر قوص، تعرضت لمحاولة تحرش من شاب يعمل معها، فصفعته على وجهه أمام العاملين.

وأضافت التحريات أن الشاب استعان بـ 4 من أصدقائه، وذهبوا الى منزل الضحية لعلمه بإقامتها هي وشقيقتها بمفردهما، ونفذوا جريمتهم بعد فشلهم في اغتصابهما.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم الرئيسي قطع لسان الشقيقة الكبرى، ثم حاول اغتصابها لكنه قاومته وصرخت، وخوفا من افتضاح أمره ورفاقه ذبحوها، ثم ذبحوا شقيقتها الصغرى التي شاهدتهم وفروا هاربين.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 17 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز.

وجرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.