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إحالة 7 مهندسين وموظفين بمحليات قنا للتحقيق بـ"مخالفات بناء"

كتب:

رجب آدم
10:25 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محافظ قنا

محافظ قنا

أصدر محافظ قنا، اللواء اشرف الداودي، قراراً بإحالة 3 مهندسين في الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط للتحقيق، بسبب إصدارهم 3 تراخيص بناء بالمخالفة للوائح والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق، مؤكداً أن المحافظة تتصدى لكافة أشكال الفساد المالي والإداري بكل حزم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

وكان المحافظ قد أصدر قراراً سابقاً يقضي بايقاف 4 موظفين بالوحدة المحلية لقرية "القلعة"، بمدينة قفط، عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وإحالتهم للتحقيق، وذلك لارتكابهم مخالفات بملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

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