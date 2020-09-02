المشيشي: الإنعاش الاقتصادي من أولويات الحكومة التونسية

قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، بعد التصويت بمنح الثقة لحكومته، فجر اليوم الأربعاء، إن أولويته هي الإنعاش الاقتصادي والاهتمام بمشاكل التونسيين.

وردا على السؤال المتعلق باتهامه بخيانة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، عبر "المشيشي" عن استغرابه من مثل هذه الاتهامات، داعيا الفرقاء السياسيين إلى التحلي بالهدوء وترك المزايدات.

وعبر رئيس الوزراء الجديد، في تصريحه، لإذاعة "موازييك إف إم"، عن عميق احترامه للدستور التونسي ومؤسسات الدولة، مضيفا أنه سيتعاون مع البرلمان.

ومنح النواب التونسيون فجر اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنّبت البلاد خيار حلّ مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، لكنّها لم تعالج الاضطرابات السياسية المستمرة في الديموقراطية الفتيّة بالبلاد.

ونال الفريق الحكومي الذي شكّله وزير الداخلية السابق هشام المشيشي (46 عاماً)، من قضاة وأكاديميين وموظفين من القطاعين العام والخاص، غالبيتهم غير معروفين من الرأي العام، ثقة 134 نائباً من أصل 217، لتصبح بذلك ثاني حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب في غضون ستّة أشهر.