السوشيال ميديا تسيطر على الدعاية الانتخابية لمرشحي "الشيوخ" بأسيوط

يواصل المرشحون بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت "أون لاين" وأثر ذلك بشكل كبير على طريقة الدعاية التقليدية التى كان يتبعها كل المرشحين سواء بالجولات الميدانية أو عقد المؤتمرات الجماهيرية، وأصبح الاعتماد بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لأنها الأقرب والأسرع إلى الناخبين ولا تحتاج مشقة وجهد كالدعاية التقليدية كما أنها الطريق الأفضل والأقصر للوصول للناخبين، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنوعت أشكال الدعاية الانتخابية عبر الإنترنت منها "بث فيديو مباشر للمرشح من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناقشة أفكاره وآرائه مع الناخبين عن بعد، ويتمكن من خلاله التواصل مع عدد كبير من الجمهور بهدف تعريف نفسه وشرح برنامجه الانتخابى والإجابة على الاستفسارات التى توجه له من جانبهم، أو حملات إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين وجميعها لنشر أفكار المرشح وبرنامجه الانتخابى".

وفى سياق متصل تعمل الأحزاب والقوى السياسية على تكثيف حملاتها للدعاية الانتخابية لمرشحينها والدعوة للمشاركة بقوة، خلال الأيام المتبقية من فترة الدعاية، قبل انطلاق موعد الصمت الانتخابي، وذلك عن طريق بث فيديوهات توعوية بأهمية مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية" للبرلمان، وتنسيق لقاءات أون لاين للمرشحين، والدعوة إلكترونيا للمشاركة في الانتخابات بشكل مكثف.

ويقول "أيمن على" صاحب شركة دعاية، إن تكلفة الدعاية الانتخابية على السوشيال ميديا أقل بكثير من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية والجولات.