"مستقبل وطن" يكثف اجتماعاته لدعم مرشحيه في إعادة "الشيوخ"  

يكثف حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاته لكسب ثقة المواطنين في دعم مرشحيه الإثنين الذان يخوضان جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتنافسان مع مرشحي حزب النور السلفي.

ونظمت أمانتي دسوق وكفر الشيخ اجتماعات خلال اليومين الماضيين لدعم المرشحين أشرف عبد الونيس وعلى العجواني، كما يكثف المرشحان جولاتهما داخل القرى لكسب ثقة الأهالي.

وعقدت أمانة المراة برئاسة حنان قنديل، اجتماعاً مع أمناء المرأة على مستوى المحافظة، للترتيب للحشد في جولة الإعادة التي من المقرر أن تنطلق بعد أيام، وأكدت أن السيدات نزلن بكثافة خلال الجولة الأولى للتصويت.

فيما زار "علي العجواني" مرشح الحزب، عددا من عائلات دسوق وسيدي سالم، طالباً دعمهم فى الانتخابات، بينما أعلن حزب الشعب الجمهوري دعمه لمرشحي مستقبل وطن في جولة الإعادة، وظهرت بعض رموز الحزب في مؤتمر الحزب الأخير الذي عقد بسيدي سالم، معقل السلفيين.