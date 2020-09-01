مرشحو الشيوخ يواصلون استغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية بقنا

واصل بعض المرشحين لانتخابات الشيوخ بقنا، إستغلال الاطفال في الدعاية الانتخابية قبل أيام من جولة افعادة بالمخالفة لنصوص قانون حماية الطفل.

ورصدت "الوطن" رفع الأطفال صور دعائية لمرشح أحد الأحزاب الذي يخوض جولة الإعادة، بالمخالفة لقانون الطفل لسنة ٢٠٠٨، ويُعد هذا الاستغلال الثاني للأطفال بعد قيام مرشح مستقل بنشر صورتين لطفلين كدعاية له، ووفقًا لنصوص قانون الطفل، يُعاقب كل من يستغل الأطفال في الدعاية الانتخابية، بالحبس والغرامة المالية.

يذكر أن محافظة قنا تضم ٦ مرشحين يتنافسون على ٣ مقاعد فردية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ.