"قبل الصمت": الأحزاب والمرشحون يكثفون الدعاية في إعادة "الشيوخ".. والرهان على الحشد

كثّف المرشحون لخوض معركة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ من الدعاية والجولات الانتخابية قبل أيام من دخول فترة الصمت الانتخابى، وعقد حزب مستقبل وطن سلسلة من المؤتمرات فى دوائر الإعادة لدعم مرشحيه أمام المنافسين.

واشتعلت حدة المنافسة فى محافظة أسيوط بعد تصعيد مرشح جديد بدلاً من المرشح عصام بركات الذى توفى منذ أيام، لذا قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فى القرار٥١ لسنة ٢٠٢٠ تصعيد إيهاب حلمى رزق الله عوض عن الدائرة ١١بأسيوط بدلاً من عصام الدين عبدالغنى بركات لخوض الإعادة وفقاً لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

من جانبها عقدت أمانة حزب «حماة وطن» بدشنا فى محافظة قنا مؤتمراً جماهيرياً فى منطقة الصعايدة، دون إجراءات احترازية، لدعم سيد فؤاد، مرشح الحزب فى جولة الإعادة، فيما رفع حزبا مستقبل وطن والشعب الجمهورى بالقليوبية شعار الالتزام الحزبى فى جولة الإعادة على مقعد الشيوخ المتبقى بالمحافظة بعد حسم «مستقبل وطن» 5 مقاعد فى الجولة الأولى، وتجرى الجولة الثانية بين الصحفى أبوسريع إمام، مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة «مستقبل وطن» عن حزب الشعب الجمهورى، والمرشح المستقل خالد عرمان.

وقال الدكتور جمال حجاج، أمين حزب مستقبل وطن بالقليوبية، إن جولة الإعادة ستشهد عرساً ديمقراطياً وإثبات قدرة الحزب على دعم مرشحه، وحث أمانات المحافظة على حشد الجماهير والشباب والمرأة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات، مضيفاً: «أراهن فى جولة الإعادة على صوت الشباب فى تحقيق إضافة كبيرة لمجلس الشيوخ والمساهمة فى مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادى وتحسين جودة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار والتنمية فى ظل دعم القيادة السياسية واهتمامها بالشباب ومشاركته فى الحياة السياسية».

حزب مستقبل وطن يدعم مرشحيه بمؤتمرات وجولات انتخابية فى المحافظات.. و"القبائل" كلمة السر فى أسوان

وفى أسوان شهدت مدينتا إدفو ودراو عدداً من المؤتمرات الجماهيرية لمرشحَى حزب مستقبل وطن مجدى حسيبو ومحمد الأنور، بحضور المئات من مؤيدى المرشحين، ونفس الحال للمرشحين المستقلين ياسر عوض ومصطفى جمعة مهدى اللذين استمرا فى تنظيم المؤتمرات الداعمة لهما ولقاء كبار العائلات والقبائل التى على ما يبدو ستكون هى كلمة السر للمرة الثانية فى جولة الإعادة.

ويتنافس فى جولة بأسوان 4 مرشحين على مقعدين هم مجدى حسيبو من مدينة إدفو «مستقبل وطن»، ومحمد الأنور سليمان من دراو، «مستقبل وطن»، وياسر عبدالحميد عوض من إدفو «مستقل»، واللواء مصطفى جمعة مهدى «مستقل» من مدينة أسوان.

وفى مطروح قام مرشح حزب مستقبل وطن رزق علوانى بجولات مكوكية على عدد من المؤسسات والمستشفيات لمقابلة العاملين بها للحصول على تأييدهم فى جولة الإعادة. وقام بزيارة مستشفى الصدر للحجر الصحى، والتقى الدكتور فايز بدر، مدير المستشفى، وأطقم الأطباء والتمريض، وتحدّث معهم فى قضايا الصحة، كما زار مستشفى الحميات للحجر الصحى، ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والتوليد.

وفى سوهاج بدأ حزب مستقبل وطن تنظيم عدد من المؤتمرات لمرشحيه فى جولة الإعادة بدائرة مركز العسيرات، ويستعد قيادات من حزب حماة الوطن للنزول إلى محافظة سوهاج لدعم مرشحى الحزب.

وقال عبدالحكيم العش، مرشح حزب مستقبل وطن، إنه يجرى الإعداد لمؤتمر حاشد بمسقط رأسه بمركز العسيرات، جنوب المحافظة، لافتاً إلى حضور جميع المرشحين الذين دخلوا جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن، وقيادات الحزب بالمحافظة، وسيكون مقر الاجتماع فى منطقة السوق بالقرب من مركز الشرطة القديم، مضيفاً أنه سيتم إجراء ترتيبات مكثفة لحضور أكبر عدد من المواطنين للمؤتمر، وهناك توافق تام بين المرشحين عن الحزب.

10 مرشحين يخوضون انتخابات الإعادة فى سوهاج منهم 5 عن "مستقبل وطن" ومرشحان عن "حماة الوطن"

ويرتب حزب حماة الوطن بالمحافظة لاستقبال قيادات عن الحزب فى القاهرة، خلال اليومين القادمين، لدعم مرشحى الحزب وتنظيم مؤتمرات لهم فى المحافظة، ويخوض جولة الإعادة فى انتخابات الشيوخ بسوهاج 10 مرشحين 5 عن حزب مستقبل وطن، ومرشحان عن حماة الوطن، ومرشح عن حزب الاتحاد، ومرشحان مستقلان، يتنافسون على 5 مقاعد.

وشهدت محافظة المنوفية فى الساعات الأخيرة تنظيم حزب مستقبل وطن مؤتمرات مكثفة لحث المواطنين على المشاركة فى جولة الإعادة وانتخاب مرشحَى الحزب فى المنوفية محمود فريد شرارة وهشام على الحاج على، ونظم الحزب مؤتمراً جماهيرياً فى قرية بهواش التابعة لمركز منوف لدعم مرشحيه.

ويشارك عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة فى محافظة المنوفية فى المؤتمرات، وعلى رأسهم أعضاء مجلس النواب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأيمن معاذ، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وإبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ.

"النور" يستسلم للخسارة فى المنوفية

وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة المنوفية اختفاء مرشح حزب النور المهندس صلاح عبدالمعبود بعد دخوله جولة الإعادة، وعدم وجود دعاية انتخابية له فى الفترة الأخيرة، وهو ما اعتبره البعض تسليماً بالخسارة قبل بدء جولة الإعادة فى المنوفية.

وفى بنى سويف نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الواسطى مؤتمراً تنظيمياً لدعم مرشح الحزب على المقعد الفردى، نبيل ثروت حميدة، بمشاركة عدد من قيادات الحزب والوحدات الحزبية، وفى مقدمتهم المرشح الفائز من الجولة الأولى عن دائرة بنى سويف للمقعد الفردى أحمد محسن مبارك، أمين مساعد الحزب، الذين أكدوا التزامهم الحزبى بتأييد ودعم مرشحهم فى جولة الإعادة.

وفى سياق آخر أجرى المرشح المستقل عن نفس المقعد، أحمد سرور سليمان، جولة فى عدد من القرى للقاء الأهالى والمطالبة بدعمه.

وفى دمياط نظّم حمدى شلبى عاشور، المرشح عن حزب الحركة الوطنية، مؤتمراً شعبياً بمنطقة خزان الوسطانى بدائرة مركز كفر سعد، فيما أعلن وحيد عبدالقادر، مرشح خرج من الجولة الأولى، دعمه لعاشور.