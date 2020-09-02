أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب، اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر، بمحلات الصاغة، بعد ارتفاعها في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، وسعر الجنيه الذهب، كالتالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 987 و992 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 864 و868 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 741 و744 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و944 جنيهًا.

وبعد أن شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة للتغيرات الاقتصادية بعد فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد تراجع الدولار لأدنى مستوياته في نحو عامين أمام سلة العملات الرئيسية، وقال محللون إنّ تراجع الدولار وتوقعات بأنه سيعاني مزيدًا من الضعف ساهم في ارتفاع محدود في أسعار الذهب.

ووفق رويتزر كان السعر الفوري للذهب أمس الثلاثاء 1970.55 دولار للأوقية ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 1991.91 دولار.

وقال الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب أمس، هو رد فعل للفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث سجل اليوم، سعر أوقية الذهب 1982 دولار.

الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، أن أزمة كورونا هي من تسببت في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي وليس في دولة واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الذهب، موضحًا أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لجميع المستثمرين.

وأشار رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن السعر العادل للذهب هو حساب قيمة استخراجه، حيث أنه يمكن استخراج 6 جرامات من الذهب من طن من الرمال.

وكان وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، قال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، إنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي، ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب، موضحا أن الذهب هو أداة لحفظ الأموال، فهو الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم، وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية.