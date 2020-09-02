الذهب يواصل تراجعه وينخفض بقيمة جنيهين

واصلت أسعار الذهب تراجعها، خلال التعاملات اليومية، حيث انخفضت بقيمة جنيهين للجرام، في البورصات العالمية وأسواق المال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال والبورصات العالمية، 1001 مقابل 1003 جنيهات، بالمقارنة ببداية التعاملات، لتبلغ حصيلة التراجعات 5 جنيهات خلال يوم، بينما بلغ سعر عيار 21 ما يقرب من 876 جنيهًا.

ووصل عيار 18 اليوم، 751 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 7.010 جنيه.