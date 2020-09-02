رئيس التحرير

محمود مسلم

الذهب يواصل تراجعه وينخفض بقيمة جنيهين

بلغ سعر عيار 21 ما يقرب من 876 جنيهًا

كتب:

جهاد الطويل
10:16 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ذهب

ذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها، خلال التعاملات اليومية، حيث انخفضت بقيمة جنيهين للجرام، في البورصات العالمية وأسواق المال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال والبورصات العالمية، 1001 مقابل 1003 جنيهات، بالمقارنة ببداية التعاملات، لتبلغ حصيلة التراجعات 5 جنيهات خلال يوم، بينما بلغ سعر عيار 21 ما يقرب من 876 جنيهًا.

ووصل عيار 18 اليوم، 751 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الذهب 7.010 جنيه.

اقرأ المزيد:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

عاجل.. الذهب يتراجع 3 جنيهات مع بداية التعاملات اليومية

ارتفاع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 868 جنيها

أسعار الذهب العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوعين