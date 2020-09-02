"خالدة للبترول": إنتاج 53 مليون و107 آلاف برميل في 2019-2020

حققت شركة "خالدة للبترول" العاملة في مجال إنتاج الزيت الخام والمواد البترولية معدل إنتاج يقدر بأكثر من 53 مليون و107 آلاف برميل من الزيت الخام والمكثفات خلال العام المالي 2019-2020.

وقال المهندس سعيد عبد المنعم رئيس الشركة، إن الشركة حققت معدل إنتاج من الزيت الخام من حقول الشركة حوالي 5ر145 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يومياً خلال العام المالي 2019/2020.

وأضاف في بيان اليوم أنه خلال العام المالي السابق تم إنفاق 651 مليون دولار خلال العام للعمل علي الحقول وتنميتها وزيادة أعدادها، وفق تنفيذ برنامج عمل لتحسين إنتاجية الآبار المتقادمة.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ خطة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام لتقليل فاتورة الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي كما حدث في الغاز الطبيعي، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال زيادة الآبار وتنميتها.