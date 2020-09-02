البترول تنجح في اكتشاف آبار جديدة رغم تأثيرات كورونا

شهد العالم خلال الفترة الماضية التي تقارب على العام، العديد من الأزمات الاقتصادية الشديدة، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا في العالم كله، وهو ما تسبب في خسار اقتصادية فادحة.

لم ينج قطاع البترول العالمي من أثار فيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، ولكن استطاع قطاع البترول المصري، من مقاومة وتحدي الظروف التي فرضها انتشار كوفيد19.

ورغم من التحديات التي شهدتها أسواق النفط، إلا أنه بلغ إنتاج مصر من النفط، نحو 686 ألف برميل يوميا خلال 2019، ويقدر أستهلاك مصر من النفط، بما يقدر بـ743 ألف برميل في اليوم، خلال نفس العام.

ومن بين الاكتشافات الأخرى التي نجحت الوزارة في تحقيقها، منها اكتشافات للزيت الخام، لشركة بدر الدين باحتياطي 10.6 مليون برميل، خلال 2019-2020.

وحققت الوزارة، كشف بترولي GNN-4 لشركة بتروجلف بجنوب خليج السويس، باحتياطي 2000 برميل يوميا، في يونيو 2020، بجانب كشف السالمية -5 بالصحراء الغربية لشركة برج العرب للبترول في يونيو 2020 باحتياطي 4100 برميل للزيت.

وآخر ما أعلنت عنه وزارة البترول ان شركة قارون للبترول حققت أعلى معدل إنتاج يقدر بحوالي 10 مليون و950 ألف برميل خلال العام المالي 2019-2020.

وساهمت خطة الحكومة، في سداد مستحقات الشركات الأجانب في زياده الفرص الاستثمارية، وجذب العديد من الشركات للاستثمار في قطاع البترول والغاز المصري.