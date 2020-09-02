قواد الجيزة يعترف بترويج الساقطات أون لاين: الليلة بـ3 آلاف

"الليلة بـ3 آلاف جنيه".. هكذا وضع "قواد" تسعيرة لعدد من راغبي المتعة الحرام، حيث أنشأ المتهم صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة الجيزة.

ووضع المتهم تسعيرة لعدد من راغبي المتعة، على أن يقضوا ليلة مع إحدى السيدات مقابل الحصول على 3 آلاف جنيه في الليلة الواحدة.

وجرى رصد تلك الصفحات، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، حيث يواجه تهم الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن، وعرض لهن صورا ومقاطع فيديو مخلة.

كما تمكن الأمن من ضبط سيدتين، أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب داخل شقة المتهم الرئيسي. وجرى التحفظ على المتهمين، وعرضهم على جهات التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن بداية الواقعة كانت برصد الأجهزة الأمنية شاب "قواد"، يستغل السيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتمكن رجال الأمن من تحديد موقع بث تلك الصفحات، وجرى ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على العديد من الرسائل التي تؤكد ضلوعه في ارتكاب هذه الجرائم.

وبمواجهة المذكور اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن، وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المتهم إنه كان يعرض الفتيات للزواج العرفي محدد المدة "أسبوع" مقابل 21 ألف جنيه، على أن يتقاضى 7 آلاف جنيه عن كل سيدة. وجرى ضبط سيدتين وشاب أثناء ممارسة الرذيلة في شقة المتهم، وعقود زواج عرفي.