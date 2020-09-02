أمير طعيمة يهنئ تامر حسني ومحمود العسيلي على أغنية اختراع

حرص الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على تهنئة الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، على أغنيتهما الجديدة "اختراع"، التي صدرت منذ أيام.

وكتب "طعيمة"، تغريدة عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، قال فيها: "مبروك لأصدقائي الأعزاء تامر حسني ومحمود العسيلي، أغنية اختراع، و مبروك لكل فريق العمل، أغنية مبهجة، ودمكم مع بعض شربات، والإخراج تحفة يا تيمو".

يذكر أن اقترب المطرب تامر حسني بأغنيته الجديدة "اختراع"، التي تجمعه للمرة الأولى بالفنان محمود العسيلي، من تحقيق 2 مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها.

أغنية "اختراع"، من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبد المنعم، وتسجيل هيثم راضي.

وكان الفنان تامر حسني، طرح "برومو" أغنيته الجديدة "اختراع" والتي يشاركه الغناء فيها لأول مرة الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيس بوك".

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي"، عنوانا لألبومه الجديد، المقرر طرحه مع شركة روتانا خلال الأسابيع المقبلة.