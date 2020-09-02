إزالة تعديات بناء مخالف على 1660 مترا بالمنيا

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات القانون رقم 119 بقريتي أولاد مرجان وأبوخلقة.

أسفرت الحملات عن إزالة بناء مخالف على مساحة 1660 مترا بقرية أولاد مرجان وإزالة التعديات على 200 متر تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية أبو خلقة.

وأشرف على الحملات المهندسة نبيله علي رئيس المركز، وقادها سراج عبد الحميد وطه داود نائبا رئيس المركز والعميد طلعت مشهور مأمور مركز شرطة ديرمواس، والمقدم أحمد الصفتي رئيس المباحث والرائد أحمد الأخضر، وهاني محمود رئيس مجلس قروي نزلة البدرمان والمهندس أحمد نصر مدير الإدارة الزراعية.