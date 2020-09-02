بالصور.. "نظافة وتجميل الجيزة" تواصل عملها في الشوارع والميادين

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برئاسة شفيق جلال بُناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة النظافة بالميادين والشوارع والحدائق الواقعة بنطاق عملها بأحياء ومراكز مدن المحافظة.

وشملت الأعمال التي قامت بها الهيئة اليوم، شارع العروبة، شارع ترسا، بنطاق حي الطالبية، ومدخل مينا هاوس، الصوت والضوء، شارع أبو الهول السياحي بالمنطقة الأثرية، بنطاق حي الهرم.

وتشمل أيضا شارع الجيزة وأمام مجلس الدولة، شارع هارون من المساحة، شارع رفاعه من المساحة، شارع حسين واصف من المساحة، شارع بن مروان من المساحة، شارع أمين الرافعي من المساحة، شارع السالولي من المساحة، شارع أبي إمامة من المساحة، ميدان هيئة التدريس، بنطاق حي الدقي.