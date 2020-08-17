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محافظ الجيزة: تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي خلال 48 ساعة

كتب:

سلامة عامر
09:26 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة"ارشيف"

استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بسرعة الانتهاء من إجراءات تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن، على أن يبدأ التشغيل فى غضون 48 ساعة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن هذه الخطوة جاءت للمساعدة فى إنهاء معاناة أهالي حي بولاق الدكرور، وتحسين ضغوطات ضخ مياه الشرب لكافة قطاعات الحي.

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