تعرف على أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية للعام الجديد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الشتوي الجديد، وشملت محاصيل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي والفاصوليا والحبة السوداء.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إن "الإدارة" تقوم بتوفير تقاوي منتقاة عالية الإنتاجية مع ضروة الالتزام باتباع السياسة الصنفية لكل محصول لتحقيق أعلى إنتاحية.

وأضاف "إبراهيم"، أن أسعار التقاوي هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين، كما أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تابعة لوزارة الزراعة ولا تهدف لتحقيق الربح.

"الوطن" من جانبها تقدم أسعار تقاوي العام الجديد.

القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها.

‏الفول البلدي جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات.

‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها.

‏البرسيم المصري جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها.

‏البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة أحمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو370 جنيها.

‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها.

البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه.

وناشدت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوي المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710 أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.