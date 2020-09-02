اليوم.. مجلس الأمن يناقش تطورات الأزمة الليبية

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلستين، إحداهما مغلقة وأخرى مفتوحة، حول الوضع في ليبيا، تتضمّنان إحاطة للمبعوثة الأممية ستيفاني وليامز.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البلاد تشهد تحوّلاً لافتًا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحّة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

ودعت البعثة الأممية إلى الهدوء وتطبيق سيادة القانون والحفاظ على حقوق جميع المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا اعتبرت، في بيان صدر عنها السبت الماضي، أن البلاد تشهد "تحولاً لافتاً" يؤكد الحاجة "لعملية سياسية شاملة".

وطالبت البعثة الأممية بفرض سيادة القانون في ليبيا وباحترام حق التعبير السلمي عن الرأي.

وانتقدت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والاعتقال التعسفي بحق المدنيين الذين خرجوا على مدى الأيام الماضية في طرابلس ومدن غرب ليبيا للتنديد بالفساد وبتردي الأوضاع المعيشية.

وأعربت البعثة عن قلقها من "زيادة التقارير عن انتهاكات في كل أنحاء ليبيا". وشددت على ضرورة العودة إلى عملية سياسية شاملة في ليبيا.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، استقبل المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، مساء 30 أغسطس المنقضي.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن اللقاء يستهدف بحث التطورات السياسية والميدانية المُتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، والرؤية بشأن سبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.