التضامن: برنامج وعي للتنمية يستهدف 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية

قالت الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، إن البرنامج يستهدف حوالي 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية، ولكن سيتم تعميمه على المحافظات كلها، ويتم تدريب المدربين وهم عبارة عن مسؤولي المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتي بدورهن بعد ذلك سيفتحن فصولا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد وسيتم توعيتهم في المراحل المختلفة.

وأضافت زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن "كل فصل سيتنوع بتنوع المراحل السنية للأطفال، ونبدأ من الـ1000 يوم الأولى لمرحلة الطفل، ونعلم الأمهات كيفية الاعتناء بأطفالهن أثناء الحمل وتغذيته والتطعيمات الواجب الحصول عليها والاكتشاف المبكر للإعاقة وكل ما يهم الطفل بداية من الحمل وحتى يصبح شخصية سوية في سن الـ18 سنة".

وتابعت، أنه جرى البدء بمحافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى "الجيزة والقاهرة والقليوبية" والشرقية والمنيا وأسيوط، وأن آخر محافظتين تحتويان على أكبر عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة" لهذا جرى البدء بهذه المحافظات.

وأكملت: أن "الرائدات المجتمعيات يجب أن يكن حاصلات على شهادة متوسطة بحد أدنى، أما مكلفات الخدمة العامة فيكن خريجات الجامعات والمعاهد العليا، وهن من يتم تدريبهن لأنهن من نعتمد عليهن لأنهن من يدخلن البيوت وهن أدوات وزارة التضامن لنقل رسائلنا".

وأشارت، إلى أن برنامج "وعي" يستهدف 12 رسالة تهم كل أسرة وبيت سواء سلوكيات أو تعليم، وتكون عبارة عن صحة الأم والطفل، "والتربية بأمانة من غير إهانة"، النظافة، المخدرات "أنت أقوى من المخدرات"، وكيفية عمل مشروع ومحاولة الرفع من المستوى الاجتماعي، وفصول محو الأمية.

وأكدت أن البرنامج يتطرق أيضا إلى المواطنة وأن جميعنا مصريون ولنا حقوق مثل بعضنا البعض، ويتم التوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، وأن أهم موضوع هو "2 كفاية" وتحديد عدد الأطفال لكي يستطيع الإنسان تربيتهم تربية سليمة.