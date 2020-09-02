صور.. بدء تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال تطوير شارع مستشفى الصدر

بدأت أجهزة حي العمرانية برئاسة محمد نور بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في تنفيذ الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة بامتداد شارع مستشفى الصدر من قسم شرطة العمرانية حتى شارع مصرف الكنيسة بطول 310م وعرض 17م حيث تمت أعمال القطع والتوسعة تمهيدا للرصف.

وكانت أجهزة الحي شنت حملات مكثفة لإعادة الانضباط بالشارع للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالطرق والشوارع الجانبية من رصف وتوسعة وعدم التعدي عليها.

قال محمد نور رئيس الحي إنه لن يتم تجديد التراخيص للأكشاك غير الملتزمة بشروط التراخيص الممنوحة لها ومتخطية المساحات المحددة والمتعدية على الطريق العام، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح بأية مخالفات للأكشاك وسيتم إزالة أي كشك غير مرخص.

وأكد نور على استمرار الحملات الصباحية والمسائية للحفاظ على الأعمال التي يتم تنفيذها بالطرق والشوارع الجانبية من رصف وتوسعة وعدم التعدي عليها، لافتا إلى أن العام الحالي شهد أعمال رصف كبيرة لشوارع فرعية وضيقة للتسهيل على المواطنين.

وأشار نور إلى استمرار أعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين الحي للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق بقاطني الحي مع متابعة أعمال تطوير شوارع أحمد كامل وفاطمة رشدي من شارع الهرم باستكمال تركيب البلدورات الخرسانية ومتابعة أعمال تطوير وتجميل ميدان الظافر باستكمال زراعة الميدان بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل وتركيب الأنترلوك والبلدورات الخرسانية.