ضبط 70 كيلو دواجن غير صالحة في أسواق الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين غرب والجمرك فى الإسكندرية، من ضبط دواجن وأجزاء دواجن وهياكل وأجنحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومذبوحة خارج المجزر، بكمية قدرها 70 كجم.

وجرى تحرير محضر حيازة، وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم وجود فواتير عبارة عن 24 فلتر زيت سيارات، 25 عبوة مزيل صدى مجهول المصدر.

وتمكنت الحملة، من سحب عينات من السلع الآتية: "مشمشية، قراصيا، ذرة محمصة، بندق، تانك، كبدة مجمدة، سجق، وكلاوي"، وجار إرسالها لمعامل التحليل.

وتحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان أسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، للعرض على النائب العام.

جاء ذلك بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق حماية للمستهلك المصري من السلع الفاسدة والغش التجاري.