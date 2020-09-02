مبادرة "معا نستطيع" بجامعة الإسكندرية تصل واحة سيوة
كتب:
مروة مرسى
05:09 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
جامعة الإسكندرية
سحب أعضاء الفريق الطبي بقافلة جامعة الإسكندرية، المسحات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لأعضاء القافلة، والفرق المشاركة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتبعها جامعة الإسكندرية فى هذا الشان، بإشراف أساتذة طب الإسكندرية.
وذلك استمكالا لفعاليات القافلة المجتمعية الشاملة، التى أطلقتها جامعة الإسكندرية، ضمن مبادرة "معا نستطيع"، لخدمة القرى والمناطق الأشد احتياجا، بمناطق مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة.
وزار فريق المسئولية المجتمعية، كل المدارس التى تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة شاملة، من ترميم للأسقف وزيادة المقاعد الدراسية، والإضاءة، وأعمال الكهرباء والسباكة، وتمت عمليات الصيانة لعدد 10 مدارس.
وصرح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل المجتمعية، بأنه تم استكمال عملية تغيير فرش المساجد، ومد 7 خطوط مياه الشرب إلى القرى بواحة سيوة، لخدمة أكثر من 200 أسرة، ورفع مخلفات الترميم، وكذلك عدد من المساعدات الغذائية، ومشاركة بنك الكساء والطعام، ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، بمساعدات عاجلة لأهالى الواحة.