مبادرة "معا نستطيع" بجامعة الإسكندرية تصل واحة سيوة

‏سحب أعضاء الفريق الطبي بقافلة جامعة الإسكندرية، المسحات الطبية للوقاية من فيروس ‏كورونا المستجد، لأعضاء القافلة، والفرق المشاركة، وذلك ضمن الاجراءات ‏الاحترازية التى تتبعها جامعة الإسكندرية فى هذا الشان، بإشراف أساتذة طب ‏الإسكندرية.

وذلك ‏استمكالا لفعاليات القافلة المجتمعية الشاملة، التى أطلقتها جامعة الإسكندرية، ضمن ‏مبادرة "معا نستطيع"، لخدمة القرى والمناطق الأشد احتياجا، بمناطق مطروح ‏وسيدي براني والسلوم وسيوة.

وزار فريق المسئولية المجتمعية، كل المدارس التى تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة ‏شاملة، من ترميم للأسقف وزيادة المقاعد الدراسية، والإضاءة، وأعمال الكهرباء ‏والسباكة، وتمت عمليات الصيانة لعدد 10 مدارس.

‏وصرح الدكتور عبدالمنعم فوزي رئيس لجنة القوافل المجتمعية، بأنه تم استكمال ‏عملية تغيير فرش المساجد، ومد 7 خطوط مياه الشرب إلى القرى بواحة سيوة، ‏لخدمة أكثر من 200 أسرة، ورفع مخلفات الترميم، وكذلك عدد من المساعدات ‏الغذائية، ومشاركة بنك الكساء والطعام، ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية، بمساعدات ‏عاجلة لأهالى الواحة.