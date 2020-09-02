الجمعة.. طرح فيلم "Mulan" بعد عدّة تأجيلات بسبب كورونا

بعد تأجيل فيلم "Mulan"، أكثر من مرة، قررت شركة "ديزني" طرح العمل السينمائي يوم 4 سبتمبر الموافق الجمعة المقبل، بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا، حسب ما ذكر موقع "variety".

تدور أحداث الفيلم حول الفتاة الصينية الشابة "مولان"، التي تطمح لما هو أكثر من حياة عادية وزيجة تقليدية، وذلك بالتنكر في صورة وزي محارب، من أجل إنقاذ والدها.

وفيلم Mulan، إنتاج شركة ديزني لنسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها.

وتجسد دور "مولان"، الفنانة ليو يي فاي، ويشارك بالعمل جيت لي، ولي جونج، وجايسون لي.