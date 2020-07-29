وزير الطيران المدني للعاملين: قادرون على تخطي الصعاب وأدعوكم للمثابرة

تقدم الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بالتهاني لجميع العاملين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: "تعلمون أننا نشهد في هذه الأيام ظروفا هي الأصعب والأسوأ على الإطلاق في تاريخ صناعة النقل الجوي فلأول مرة تغلق مطاراتنا أبوابها أمام الحركة الجوية، وهي المرة الأولى التي تصل فيها نسبة التشغيل على متن الطائرات إلى هذا الحد من الانخفاض وذلك بعد تعليق حركة الطيران عالميا".

وأضاف وزير الطيران، خلال رسالة للعالمين بمناسبة عيد الأضحى على صفحة فيس بوك، أن الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والعاملين في هذا المرفق الحيوي الكبير أدى الي تكبد القطاع خسائر مالية ضخمة، مشيرا إلى أنه بالرغم من استئناف الحركة الجوية في الأول من يوليو الجاري بشكل نسبي وعادت الحياة لهذه الصناعة فما زالت هذه الأزمة تخيم بظلالها على قطاع الطيران المدني .

ودعا عنبة، جميع العاملين التحلي بالمثابرة والإرادة القوية لعبور هذه المرحلة وتخطي جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مضيفًا أننا متفائلون بالمرحلة القادمة وأننا قادرون معا بإذن الله تعالى بفضل جهودكم وإخلاصكم على مواجهة وتذليل كافة المعوقات بما ينعكس بالخير على جميع العاملين بقطاع الطيران المدني.