رئيس جامعة مطروح: إنشاء محطة مياه وخزان بسعة 1800 متر مكعب

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إنشاء محطة مياه وخزان كبير بسعة 1800 متر مكعب جزء منه خاصة لمياه الشرب وجزء آخر للرى، والثالث للإطفاء وذلك بالمقر الجديد بالجامعة فى الكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح.

وقال "النجار" ،اليوم، فى تصريح خاص لـ "الوطن" إننا قمنا بتنفيذ محطة معالجة للصرف الصحى للجامعة بفصل المواد الصلبة عن السائلة، للاستفادة منها فى الرى، وشراء طلمبات ومحولات بإجمالى 7 محولات كهرباء وصلت، وجارٍ التوصيل بجانب موزع الكهرباء لإنهاء أعمال الكهرباء، كما تعاقدنا مع شركة مياه مطروح فى الكهروميكانيكا للتوصيل من الموقع العام للخزانات، والصرف وإنهاء جميع أعمال شبكات المياه والصرف على مستوى الجامعة.‏

وأضاف أن أهم التحديات حاليا تواجهنا هى السعى لإنهاء جميع الإنشاءات فى المجمع التعليمى للجامعة ونحن نعمل حاليا على إنهائها فى المراحل المحدده، وأتمنى الانتهاء منها قريبا.

وأشار إلى أنه منذ وجودى من 10 أشهر كان لا يوجد أي إنشاءات فى الجامعة وكانت عبارة عن أرض فضاء، وبدأنا فى العمل ورفع الهمم لإنجاز هذه المنشآت، وجارٍ تشطيب المبنى التعليمى للطلاب على مساحة 12,000 متر مربع.

ولفت إلى أن هدفنا أن نترك أثرا طيبا في نفوس أهالى محافظة مطروح والآن نسابق الزمن لإنهاء جميع الإنشاءات، وانتهينا من أعمال البنية التحتية فى الجامعة، ونفذنا موقفا للسيارات.