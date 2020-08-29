رئيس جامعة مطروح لـ"الوطن": إنشاء معهد لعلوم الزيتون والنخيل

أعلن رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة تعتزم إنشاء معهد لأبحاث الزيتون والنخيل، بما يخدم المزارعين من أهالى محافظة مطروح، ومئات مزارع النخيل والزيتون في أنحاء المحافظة.

وقال "النجار"، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم، إن مصنع منتجات الألبان، الذي يجرى إنشاؤه ضمن منشآت الجامعة، دخل مرحلة التشغيل التجريبي، ومن المقرر أن يتم افتتاحه قريبا، ويقوم بتصنيع جميع أنواع الجبن، ويغطي حالياً مطروح، من خلال طرح منتجاته للبيع للموظفين في ديوان عام المحافظة، ومختلف المصالح الحكومية.

وأضاف أنه يجري إقامة معصرة جديدة للزيتون في كلية الزراعة الصحراوية، كما يسعى علماء الجامعة إلى إيجاد حل لمشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوة، والتي تعاني منها منذ سنوات، مشيراً إلى أن أساتذة كلية علوم البترول، من المتخصصين في الجيولوجيا وعلوم الأرض، يحاولون التوصل إلى الحل الأمثل لمشكلة الصرف في سيوة.

وأضاف رئيس جامعة مطروح أن الدور المجتمعي من الأدوار الرئيسية التب تهتم بها الجامعة، من خلال المشاركة في القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية في الصحة العامة، وفي التوعية بالانتماء والولاء للوطن، مشيراً إلى مشاركة الجامعة في جميع المبادرات الرئاسية، ومنها 100 مليون صحة، وصنايعية مصر، وهنجملها، وغيرها.

كما أشار إلى قيام كلية التربية النوعية بتصنيع الأوقية والملابس الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض، وتم تسليمها إلى مديرية الصحة، للوقاية من عدوى فيروس "كورونا" المستجد، كما شاركت كلية البترول والتعدين من خلال تصنيع الصابون السائل، كما أقامت الجامعة عدداً من مزارع الخضروات والفاكهة.