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ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
02:03 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، اليوم، من ضبط 4 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية كبيرة من المواد المخدرة، تصل إلى حوالي 83 كيلوجرام من "البانجو" و"الأستروكس".

وأفاد بيان إعلامي، صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن اسوان، فقد تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، بضبط 4 متهمين، وبحوزتهم عدد 2 سلاح ناري، وكمية من مخدر "البانجو"، تزن 63 كيلوجرام، و400 جرام "حشيش"، و10 كيلوجرام من مخدر "الاستروكس"

تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق.

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