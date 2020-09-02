"منار": "الطيران" أكثر صناعة تدمرت في العالم بسبب كورونا

قال محمد منار، وزير الطيران المدني، إنه تم عمل اجتماع مع وزارة السياحة، الداخلية، والحجر الصحي، وكان اجتماعا موثقا، وتم وضع آلية بأن مطار طابا، الغردقة، شرم الشيخ ومرسى علم بأنه سيكون هناك خيمة كبيرة يدخل فيها السائح بعد إنهاء إجراءاته ويأخذ مسحة الـpcr ثم يتوجه مباشرة إلى الفندق والنتيجة تصله على الفندق، موضحا أن الدولة تحاول الحفاظ على تصنيفها في السياحة والطيران عالميا.

وأضاف منار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه إذا كانت نتيجة مسحة فيروس كورونا إيجابية يتم عزله في فندق الإقامة أو في فندق آخر، وفي حالة عدم وجود أي أعراض يمارس السائح البرنامج السياحي الخاص به في أمان.

وتابع، أن صناعة الطيران هي أكثر صناعة تدمرت في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا وهناك شركات عالمية تم غلقها وتوفير عمالها، ولكن الشركة الوطنية مصر للطيران لم توفر أي مواطن ونحاول مساعدة القطاع الخاص حتى تكمل العمالة فيه لأن حالة القطاع الخاص في مصر بالنسبة لصناعة الطيران صعبة للغاية.

وأكمل، أن هناك بعض من المتفائلين يقولون إن عام 2023 ستعود حركة الطيران لقوتها وبعض المتشائمين يقولون إن 2026 ستعود، مؤكدا أننا نحاول العمل عن طريق البضائع وإحضار شيء من الخسارة الباهظة التي تشهدها صناعة الطيران.