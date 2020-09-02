سكان يتظلمون على هدم عقار بالخطأ في العمرانية: القرار طالع لبيت "بلا رقم"

برج سكني مكون من 11 طابقًا في شارع السلطان أبو العلا الكائن بحي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، بات محل جدل واسع بين الأهالي القاطنين بالمنطقة، حين بدأت الجهات المسؤولة تنفيذ قرار الإزالة الصادر نحوه طبقًا لقرارات الدولة بإزالة مخالفات البناء، سارع صاحبه وملاك الشقق السكنية له لإتمام باقي إجراءات التصالح لوقف عملية الإزالة وبعد دفع المبلغ المطلوب والحصول على "نموذج 3" الذي يقر بموجبه إتمام التصالح فكانت المفاجأة وجود خطأ في رقم العمارة المقصودة بالإزالة.

"القرار صادر لعمارة رقم 23 شارع السلطان أبو العلا متفرع من شارع أبو النصر حوض الجواهر، في العمرانية باسم عصام عبدالمنعم، وإحنا عمارتنا رقم 5 في نفس الشارع"، يقول محمد جرادة صاحب شقة سكنية بالدور الثامن من العقار رقم 5 في بداية حديثه لـ"الوطن" عن المشكلة القائمة.

القصة ترجع تفاصيلها إلى يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أغسطس الماضي، حين تمّ تبليغ "جرادة" من خلال أحد الجيران ببدء عملية إزالة العمارة السكنية رقم 5 التي يمتلك شقة بها فهرول مسرعًا إلى مالك العمارة اصطحبه إلى حي العمرانية لإتمام إجراءات التصالح ودفع المبلغ المطلوب منهما لوقف قرار الإزالة، ولا تزال الفرصة أمامهما حتى نهاية سبتمبر حسب قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، وبالفعل تمّ تسديد مبلغ مالي 55 ألف جنيه وتمت عملية التصالح، "خرج لينا نموذج 3 قرار لوقف قرار الإزالة ولقيناهم مكملين الإزالة، شالوا 5 أدوار من العمارة"، بحسب قول "جرادة".

جدل واسع بين صاحب العمارة وملاك الشقق السكنية بها ومسؤولي تنفيذ قرار الإزالة بحي العمرانية على إجراءات التصالح، "قالولنا في الحي طلع قرار إزالة ولازم يتنفذ حتى رغم التصالح، طالما طلع قرار إزالة مينفعش تتصالح، سألناهم طب ليه دفعنا مبلغ التصالح وخدنا نموذج 3"، ولكن دون جدوى.

أحد السكان: تفاجأنا بعقار آخر هو الصادر بحقه قرار الإزالة ورفعنا شكوى للمحافظ

لم يستسلم صاحب العمارة وملاك الشقق السكنية وذهبوا في محاولة أخرى إلى حي العمرانية للتفاوض مع المسؤولين، وخلال الحديث والجدل القائم أخرج أحد المسؤولين بالحي الملف الخاص بالعمارة، وكانت المفاجأة أنَّ هناك خطأ في رقم العمارة، فالعمارة رقم 23 السلطان أبو العلا المدونة باسم عصام عبد المنعم، هي الصادر قرار إزالة لها وليست العمارة رقم 5، وبحسب تعبير "جرادة"، "أول ما سمعنا رقم العمارة واسم المالك عرفنا سبب المشكلة فين، قولنا العمارة دي مش بتاعتنا".

أحد السكان: العقار الآخر "من غير أرقام".. وكان يتبع حي جنوب واتحول للعمرانية منذ عام

عقبة أخرى عرقلت محاولات ملاك الشقق السكنية بالعقار رقم 5 عن وقف قرار الإزالة، "العمارة في العقد متسجلة برقم 5 ولسة مش محطوط ليها رقم، وكان تابعًا لحي جنوب واتحول من سنة لحي العمرانية" ولم يتمّ تحويل أوراق العقار السكني من حي جنوب إلى حي العمرانية حتى الآن، ما زاد الأمر تعقيدًا.

رفع الأهالي شكوى مكتوبة إلى مكتب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، جاء نصها: "من سكان وملاك العقار الكائن رقم 5 بشارع السلطان أبو العلا متفرع من شارع أبو النصر- حوض الجواهر- العمرانية، قد شرعنا بالفعل في البدء في إجراءات التصالح وذلك عن طريق تقديم طلب تصالح إلى حي العمرانية وتمّ سداد المطلوب إلا أن الملاك فوجئوا بحي العمرانية ينفذ قرار إزالة للعقار، مع العلم بأن العقار غير صادر له قرارات إزالة وعند تقديم (نموذج 3) إلى نائب رئيس الحي أفاد بأنه سيتمّ استئناف أعمال الإزالة مع العلم أن العقار غير مخالف لشروط التصالح".

مصدر بحي العمرانية: تشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار محل الشكوى

وتعليقًا على الواقعة، قال مصدر مسؤول في حي العمرانية لـ"الوطن"، إنَّ "المواطن في حال تقدمة للتصالح في مخالفات البناء لوقف أعمال الإزالة يتقدم بكل الأوراق والمستندات للعقار الصادر له القرار، وبعد ذلك يدفع المبلغ المقرر لعملية التصالح فكيف يقول بعد ذلك أن قرار الإزالة صادر لعقار آخر".

وأكّد المصدر، أنَّه سيتمّ تشكيل لجنة فنية من قبل الأجهزة بالحي لمعاينة العقار محل الشكوى مرة أخرى مع مراجعة كل الأوراق والمستندات التي تقدم بها الشاكي قبل دفعة لمبلغ التصالح والتأكّد من تبعية العقار لأي حي.