تسجيل فنار رأس غارب ضمن الآثار الإسلامية مع "إيقاف التنفيذ"

رغم صدور قرار الهيئة العامة للآثار بتسجيل مبنى فنار رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ضمن الآثار الإسلامية منذ فترة طويلة، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى اليوم، وذلك لعدم إيفاد لجان من وزارة السياحة والآثار لمقر الفنار لجرد محتوياته وتفعيل القرار.

وأعلن محافظ البحر الأحمر خلال زيارته لرأس غارب، قبل يوم أمس، تسجيل فنار رأس غارب ضمن الهيئة العامة للآثار، باعتباره مبنى أثري شيده المهندس شيده غوستاف إيفل عام 1807 لمراقبة حركة السفن المارة في خليج السويس.

وذكر المحافظ، أنه سيخاطب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لدراسة تطوير وإدراج الفنار كمزار سياحي باعتباره من أقدم فنارات العالم.

فيما أكد مصدر مسؤول بآثار البحر الأحمر، اليوم الخميس، لـ"الوطن"، أنه بالفعل صدر قرار من وزارة الآثار بتسجيل فنار رأس غارب ضمن الآثار الإسلامية، إلا أنه جارى تطبيق القرار من خلال إيفاد لجان لتنفيذه، مشيرًا إلى إخطار مجلس مدينة رأس غارب، بصدور قرار التسجيل إلا أن لجان التطبيق لم تصل بعد.