معايشة لممثلي 19 شركة سياحة صربية في فنادق الغردقة

استضافت فنادق الغردقة ممثلي 19 شركة سياحية صربية فترة َمعايشة للتعرف التعرف على إمكانيات ومقومات الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة وذلك لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشارك ممثلو شركات السياحة الصربية ورشة عمل لزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين والترويج للمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد ممثلو شركات السياحة بالجهود المبذولة من الشركات والفنادق السياحية والإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدين على زيادة الأعداد الوافدة من السياحة الصربية اعتبار من فترة الشتاء القادم. من خلال تسويق وبيع الرحلات السياحية إلى البحر الأحمر.

وأشار علاء الدين محمود مدير فندق سياحى بالبحر الأحمر إلى أهمية السياحة الصربية باعتبارها من أهم الأسواق السياحية التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر فور فتح حركة الطيران الخارجية في مصر.

وأوضح محمود في حديثه لـ"الوطن"، أنه تم تنظيم برنامج سياحي للمشاركين في ورشة العمل لزيارة عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة للتعرف على إمكانياتها، لبحث زيادة أعداد السائحين لمصر مؤكدا أن ممثلي شركات السياحية المشاركين في ورشة العمل أعلنوا زيادة عدد الرحلات الجوية للغردقة في الموسم السياحي الشتوي المقبل.