محافظ القاهرة يشهد إزالة عقارين ويدعو المخالفين للتصالح: باقي 28 يوما

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال إزالة دورين مخالفين بالعقار رقم 16 شارع الدكتور أحمد مصطفى بحي النزهة الجديدة، صادر لهما قراري إزالة وجوبية عامي 2019، 2020، لمخالفتهما شروط البناء واشتراطات الطيران المدني.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّه لم يتبق سوى 28 يومًا فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ25% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكّدًا استمرار حملات إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازي مع تنفيذ قانون التصالح لمواجهة المشكلة الحالية وضمان عدم تكرارها في المستقبل والتعامل بحسم مع أي محاولة للخروج عن القانون، مشيرًا إلى أنَّ البناء المخالف أثر بالسلب على البنية التحتية وكان لابد من إيقافه.

وأضاف محافظ القاهرة، أنَّ حي النزهة أزال أكثر من 90% من المباني المخالفة به الصادر لها قرارات إزالة حتى الآن.

وأشار اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إلى أنَّ العقار صادر له ترخيص بدور أرضي و9 أدوار متكررة، وبنى المالك دورين وغرف بالسطح بالمخالفة للترخيص الصادر.

واضاف أنَّه تمّ تنفيذ 241 قرار إزالة وجوبية من 263 قرار إزالة لمخالفات تمت في أعوام 2018، 2019، 2020، وتمّ تحويل 33 مخالفة للنيابة العسكرية، مشيرًا إلى وجود 15 حالة مخالفة في انتظار ما ستسفر عنه قرارات التصالح، كما نفذ الحي 24 قرار إزالة في المهد مع تحويل أصحابها للنيابة العسكرية.