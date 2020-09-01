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محمود مسلم

محافظ القاهرة يشهد إزالة 3 أدوار بعقار بالشرابية

كتب:

الوطن
11:34 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
جانب من جولة محافظ القاهرة

جانب من جولة محافظ القاهرة

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال ازالة ٣ ادوار مخالفة بالعقار رقم ٣ بشارع البترول بحي الشرابية والتي قام مالكها ببناءها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء وذلك من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون في نموذج يطبق لأول مرة في أعمال الإزالات.

وأكد المحافظ انه سيتم عرض الإزالة على الشاشة ليرى المواطنون ان الدولة جادة في ردع المخالفين ايا كان موقعهم ، مشيرا إلى أن المخالف قد تمت إحالته الى النيابة العسكرية وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية .

وأضاف المحافظ ان العقار المخالف مقام على مساحة ١٩٥٠ م٢ ويتكون من ٨ أدوار حيث يضم كل دور ١٩ شقة ، وقد قامت أجهزة المحافظة بأعمال الهدم باستخدام حفارين تم رفعهما بونشين أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة .

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة .

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