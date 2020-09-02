"فودة": بحوث اجتماعية لحصر مستحقي الدعم النقدي بجنوب سيناء

كشف محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، عن أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أكدت خلال اللقاء الذي جرى اليوم، أن الوزارة تقوم حالياً بإجراء بحوث اجتماعية لحصر الحالات المستحقة لبرنامج الدعم النقدي، من أبناء جنوب سيناء.

وأوضح "فودة" أن الوزيرة وعدت أيضاً بحصر جميع الأشخاص غير الحاملين للأوراق الثبوتية، ودراسة أعداد الأيتام وإمكانية دعمهم، وتزويج اليتيمات، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما أكدت الوزيرة، بحسب المحافظ، على زيادة إعانة مركز الإغاثة بمحافظة جنوب سيناء، ووجهت بتوفير كافة احتياجات مركز الإغاثة، ورفع كفاءته، وميكنة تلك المراكز لمعرفة الفجوات، ومتابعة الموقف أولاً بأول، وضمان كفاءة وكفاية مواد الإغاثة.

وقال "فودة" إن وزيرة التضامن أكدت أيضاً على دعم المؤسسة العامة للتكافل بمبلغ 500 ألف جنيه، وإفادة 10 مكلفات خدمة عامة بدعم من الوزارة، لسد العجز الوظيفي بمديرية التضامن بالمحافظة، وتطوير بيت المغتربين ورفع كفاءته.

وفي مجال حماية ورعاية ذوي الإعاقة، قال المحافظ إن الوزيرة وجهت بتوفير كافة احتياجات المحافظة، وتسيير قوافل للتسجيل الإلكتروني للإعاقات الشديدة، للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والكشف عن الإعاقات في المناطق الجبلية، وتوفير سماعات وأجهزة تدريب وقياس سمع.

وأعلن المحافظ أنه جرى الاتفاق على إقامة زفاف جماعي للبدويات اليتيمات في شهر أكتوبر المقبل، كما سيجري صرف دعم شهري لليتيمات بعد حصرهن، وعمل بحث شامل لمعرفة كافة احتياجات محافظة جنوب سيناء، للتعرف على الفرص التنموية وغير المستغلة، وبحث سبل التمكين الاقتصادي، عن طريق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.