محافظ جنوب سيناء يستعرض نتائج لقائه مع عدد من الوزراء

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض نتائج لقاءات المحافظ مع بعض الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة أثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري دراسة السبل الحديثة لتحلية مياه البحر واستصلاح المزيد من الأراضي بمدينة الطور، لاستخدام المياه المعالجة، في الزراعة والثروة الحيوانية، مما سيوفر سلة غذائية متكاملة للمحافظة، وسيجري صيانة محطة تحلية المياه التي جرى إنشائها بمزرعة الوادي بمدينة الطور.

واشار "فودة"، إلى أنه جرى الاتفاق مع وزير الزراعة، على إنشاء محطة ميكنة زراعية، ومركز تصنيع وتجميع الألبان، ومحطة بحثية بمدينة الطور، وإحضار 5000 شتلة أشجار لزراعتها بجامعة الملك سلمان، و5000 شتلة زيتون، والعمل على تشغيل المزارع السمكية بمدينة نويبع، خاصة أنه جرى تزويدها بالزريعة السمكية.

كما جرى الاتفاق على زيادة المساحة المنزرعة إلى 40000 فدان، وإنشاء جهاز تحسين الأراضي بالمحافظة، وإمداد المحافظة بالقوافل العلمية ورفع درجة مديرية الزراعة من (ب) إلى (أ).

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة تدريب المواطنين على فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة، وتدريب وتشغيل الشباب.

وقال المحافظ، إن المبادرة تسعى لتعليم أهالي جنوب سيناء، والأسر المنتجة، خاصة العمالة غير المنتظمة، فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة من خلال مدربين متخصصين لتدريب الأشخاص الذين جرى اختيارهم من قبل المحافظة، لتوفير فرص عمل بشكل أفضل للأسر المنتجة على مستوى مدن المحافظة، وضمان استقامة مشروعات والتحرك لتسويق منتجاتهم.

وأكد المحافظ، أن هناك خططا لإنشاء مناطق صناعية وحرفية بالمحافظة، لتعظيم الاستفادة من الثروات المتوافرة، وإقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية، وتخفيض نسبة 50% لعارضات جنوب سيناء في معرض تراثنا بالقاهرة، إضافة إلى دراسة مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين، وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها.

وتابع، "نبحث امكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، لتصل إلى 5% بدلاً من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية".

كما تم مناقشة إعادة وتطوير وتأهيل المسرح الصيفي المكشوف بطور سيناء، بعد موافقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة على تطويره، وصيانة المسرح المتنقل المتواجد بمدينة الطور من أجل نشر الثقافة داخل المدن وتنمية الوعي الثقافي.

وطالب المحافظ بضرورة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمدينة طور سيناء، من خلال التنسيق بين مديرية الطب البيطري وجمعيات الرفق بالحيوان.