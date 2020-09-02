"جمعة": هيئة الأوقاف تحقق 4 أرقام قياسية لإيراداتها في 3 أشهر

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، شخصيا وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشؤون الأوقاف، فإن هيئة الأوقاف المصرية قد حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر.

وأوضحت الوزير أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019/2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيهًا عن العام المالي الماضي 2018/2019م بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيهًا عن العام المالي 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013/2014م بنسبة 173,79%.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو 2020م مبلغ 275,078,367 جنيهًا، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيهًا بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيهًا بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو 2020م مبلغ 88,526,946 جنيهًا، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيهًا بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيهًا بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م.

بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيهًا، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيهًا بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيهًا بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وأوضح الوزير أن الهيئة تحقق أرقاما متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقمًا قياسيًا جديدًا.