برلماني يطالب بسرعة تنفيذ تكليفات الرئيس لتحديث نظام التعليم الجديد

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة مستجدات الانتهاء من العام الدراسي 2019/2020، ونتائج تنسيق القبول بالجامعات، فضلاً عن الإجراءات الحالية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وطالب "مرشد" فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتطبيق مشروع التحديث الشامل لنظام التعليم الجديد في مصر مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب وتطوير منظومة امتحانات أبنائنا في الخارج على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة في إجراء الامتحانات للتيسير على أبناء الجاليات المصرية في الخارج في أداء تلك الامتحانات من خلال التوسع في الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في قاعدة الكليات المتخصصة في العلوم التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى مستوى لمعايير التعليم المتطور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية الأكاديمية العريضة.

وجدد "مرشد" مطلبه من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعمل على حل مشكلة العجز الصارخ فى المعلمين على مستوى الجمهورية من خلال اتخاذ خطوات تنفيذية لتعيين المعلمين من خريجى كليات التربية والآداب ودار العلوم وغيرها لسد العجز الصارخ فى المعلمين قبل بداية العام الدراسى الجديد محذرا من إهمال هذا الملف لتأثره السلبى على منظومة تحديث وتطوير المنظومة التعلمية، خاصة أن هناك عجزا فى المعلمين يصل إلى 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية ويصل فى بعض التخصصات الأساسية إلى أكثر من 40 % من الاحتياج مما يؤثر على جهود الدولة المبذولة فى تطوير التعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمية وتنفيذ البرامج والخطط الموضوعة.