"أبعاد قضية التعليم في ضوء المستجدات" بالأعلى للثقافة اليوم

تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان: "الأبعاد السياسية والاقتصادية لقضية التعليم في ضوء المستجدات"، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الندوة الدكتور عبدالسلام نوير، أستاذ العلوم السياسية، عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط، وماهينور عقدة مدير التدريب الإقليمي بمجموعة إيمرالد للنشر، وتدير الندوة الدكتورة علا الخواجة.

تقام المحاضرة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما تبث أمانة المؤتمرات الندوة أونلاين عبر صفحتها على "فيس بوك" وقناتها على يوتيوب.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد أعلن مؤخرا عن استئناف الفعاليات الفكرية والثقافية للمجلس بحضور 20 فردا كحد أقصى وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ويتم تسجيلها وبثها على قناة المجلس باليوتيوب عقب إقامتها.

كما أشار إلى أن برنامج فعاليات مبادرة "ثقافة أون لاين" مستمر ويتضمن محاضرات منفصلة يقدمها متخصصون ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة يوم الأربعاء من كل أسبوع، سلسلة "اقرأ معانا" بمشاركات مصرية وعربية لنخبة من المبدعين ويتم بثها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، سلسلة "كل يوم شاعر" وتذاع أيام السبت، الإثنين والأربعاء أسبوعيا، إضافة إلى سلسلة أفلام تسجيلية عن أعلام الفن التشكيلي والعمارة يومي الإثنين والأربعاء أسبوعيا.