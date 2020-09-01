خبير تربوي: حققنا نجاحات كثيرة في التعليم عن بعد.. وينقصنا بعض الأدوات

قال الدكتور هشام الشعراوي، أستاذ الإرشاد التربوي والتعليم النفسي بجامعة عين شمس، إنه يرى أن مصر ليست مهيأة لعودة الدراسة مرة أخرى حاليًا في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ويجب اتباع التعليم عن بعد، مضيفًا: "وصلنا لنتيجة هايلة جدًا في مجتمعنا، ووصلنا لنتائج ناجحة في التعليم عبر الإنترنت في فترة قصيرة، ولكن ما زال ينقصنا بعض الأدوات".

وأضاف "الشعراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "ten"، أن هناك عدة أسئلة في هذا المجال، وعلى رأسها "هل الدولة جاهزة لوصول خدمة التعليم عبر الإنترنت لطلاب الصعيد والأماكن النائية"، موضحًا أن التعليم الهجين له مزايا التعليم عبر الإنترنت، ويكون هناك حد أدنى للتواصل مع المعلمين.

وأشار أستاذ الإرشاد التربوي والتعليم النفسي، بجامعة عين شمس، إلى أن ألمانيا وبلجيكا والدنمارك تقوم بتطبيق التعليم الهجين، ومصر ليست اقل من هذه الدول.

عمرو عبدالحميد: وزير التعليم يخوض معركة منذ توليه المسؤولية

وعلى جانب آخر، قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الدولة تبدي استعداداتها لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي، وقدما تصورا للعام الدراسي المقبل، موضحًا أن وزير التربية والتعليم تحدث عن التحديث الشامل لملف وزارة التعليم.

وأشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يخوض معركة منذ توليه المسؤولية، بسبب صعوبة ملف التعليم، معلقًا: "ملف التعليم صعب ومعقد، والكثير من الخطوات التي يتخذها وزير التعليم يسميها البعض خطوات ثورية".