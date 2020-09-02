خطه متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات بالجيزة

وضعت محافظة الجيزة خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة فى هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم رصد حوالى 52 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدان، مشيرا إلى أنه تم إزالة حوالى 28 ألف حالة تعدٍ منها حتى الآن ومتبقى 24 ألف حالة تعدٍ بمساحة تصل الى 830 فدانا سيتم التعامل الحازم معها بدءا من اليوم.

وأكد راشد أنه لا تصالح على أى مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بأنه لا يوجد مفاضلة أو وساطة في إزالة المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجهة مخالفات البناء، أشار المحافظ إلى أنه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة تحت أى مسمى وفى حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين فى أعمالهم، مشددا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكدا على البدء في تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتى لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها، قائلا "مش هنسيب مخالف"، لافتا إلى أن مواجهة المبانى المخالفة والتى تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالأمر يتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيراً إلى أنه فى حال السعى نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه، الأمر الذى يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جوده الخدمة المقدمة لباقى العقارات.

وأكد المحافظ على إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق، إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون متدربون ومتفرغون لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها، مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف "راشد" إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية، مشدداً على عدم تكليف أى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة.

ومن جانبه، أشار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلال الاجتماع، إلى أن تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية ساهم بشكل كبير فى مواجهة مخالفات البناء وإيقاف نزيف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدا على التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الإزالة وفرض هيبة الدولة.