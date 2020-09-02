العثور على جثة مسن مكبلة وملقاة بأرض زراعية في المنيا

تكثف وحدة مباحث مركز العدوة، شمال محافظة المنيا، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة مسن، صباح اليوم، مكبل وملقى داخل أرض زراعية بناحية المركز.

تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء خالد عبدالسلام، بورود بلاغ إلى مركز شرطة العدوة، بالعثور على جثة لـ"مسن مجهول" ملقاة داخل الزراعات.

بانتقال قوات الأمن، بقيادة رئيس مباحث مركز العدوة، الرائد محمد صلاح، تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثامن من عمره، مكبل ومصاب بكدمات بالرأس وملقى في الأرض الزراعية أمام منزله، بقرية "المسيد"، بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة التحري حول الواقعة وضبط المتهمين، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، كما تم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.