محامي "فتاة فيرمونت" ينفي علاقته بالمتهمين في القضية

نفى الدكتور محمد حمودة، محامي الفتاة المغتصبة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فيرمونت"، وجود أي علاقة تجمعه بالمتهمين في القضية.

وقال "حمودة" في تصريحات له: "ردا على ما قد يثيره مجموعة من المتهمين الهاربين المجرمين المغتصبين للفتاة في قضية فتاة الفيرمونت، أعلن أنه لم ولن يكن لي علاقة بنازلي ولا بأي فرد من المتهمين الشواذ ولا بأي قضايا جنس جماعي"، موضحا أن دوره يقتصر على كونه محامي الفتاة المغتصبة التي وصفها بـ"المسكينة"، لافتا إلى أن القضاء سيقتص لها.

ولفت إلى أن "هؤلاء المغتصبين يستخدمون أموالهم من أجل قلب الحقائق للتأثير على الرأي العام، وما يثيروه على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولات مستميتة من نيل القضية إعلاميا".

وأضاف أن "ما نشر في أحد المواقع بأن هناك إعلاميا شهيرا يدافع عن نازلي، ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة"، مؤكدا أن هذا الكلام لا علاقة له بالقانون على علما بإن المدعوة "نازلي" لم تكن من شهود الإثبات المقدمة من المغتصبة.

ورد على ما قيل إن الواقعة قد اختلقها محام شهير، بقوله: "إن من قدم الدعوى والبلاغ هو المجلس القومي للمرأة، والمجلس عقب تقديمه البلاغ للنائب العام لجأ هو ورضوى الشربيني إلى الدكتور محمد حمودة كي يكون محاميا عن الفتاة المغتصبة في قضية فيرمونت، وأيضا الفتاة المسكينة في قضية أحمد بسام زكي"، موضحا أن ما يشار هو "محاولات من الأغنياء أصحاب السطوة أهل هؤلاء المجرمين المغتصبين من خلال السوشيال ميديا للتأثير على المجتمع".

وأردف: "أتحدى أي منهم أن ينشر اسمه حتى نهاجمه صراحة ونذهب للقضاء لينال منهم، حقيقية واقعة الاغتصاب ستثبتها النيابة العامة، ولن أستطيع التحدث عنها الآن لأنها في مراحل التحقيق".

وتابع: "أثق تماما في عدالة النائب العام العظيم المدافع عن حقوق المصريين، والأمين على الدعوة العمومية وأثق أن القضاء سيقول كلمته في المجني عليها المغتصبة التي لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بأي وقائع تثار حول وقائع جنس جماعي أو غير ذلك".

وأشاد حمودة، بدور المجلس القومي للمرأة في دعم البنات والسيدات في القضايا المتعلقة بالتحرش وهتك العرض، وآخرهم واقعتي "فيرمونت" و"أحمد بسام زكي".